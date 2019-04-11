عمر البشير.. رحلة رئيس استمر 30 عاما وانتهى بالعزل والإقامة الجبرية

سلمى عبد الناصر
ثلاثون عاما قضاها الرئيس السوداني عمر البشير في مقاليد الحكم، لتنتهي اليوم بإطاحة شعب السودان له، في ثورة خرج فيها جموع الشعب السوادني بجميع طوائفه في تظاهرات استمرت لشهور، في مشهد شعبي أذهل العالم أجمع، ففى فترة حكمه تعرض للعديد من الانتقادات والاتهامات، داخل السودان وخارجه، إلا أنه تمكن من تربع عرش السلطة طوال هذه المدة، ليقرر شعبه اليوم عزله.
عمر البشير.. رحلةثلاثة عقود قضاها عمر البشير في رئاسة البلاد، بدأت عام 1989، عندما كان عضوا للجبهة القومية الإسلامية، التي أطاحت بالحكومة حينها برئاسة الصادق المهدي، ليتولى عمر...
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