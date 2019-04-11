أ.ف.ب: الأكراد يتفقون مع الحكومة العراقية على إعادة 31 ألف عراقي من مخيمات سوريا

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن "​أكراد سوريا​ توصلوا إلى اتفاق مع ​الحكومة العراقية​ لإعادة نحو 31 ألف عراقي، غالبيتهم نساء وأطفال موجودون في مخيمات في شمال شرق سوريا إلى بلدهم".

وأكد مسؤول المخيمات في شمال شرق سوريا محمود كرو للوكالة أن "وفداً من ​مجلس الوزراء العراقي​ زار الإدارة الذاتية لبحث عودة ​اللاجئين العراقيين​ إلى بلدهم، ويقدر عددهم بنحو 31 ألفاً، وتم الاتفاق على عودتهم". وفيما أكد مسؤول عراقي أنّ غالبيتهم "نساء وأطفال" نازحون من محافظتي ​نينوى​ و​صلاح الدين​.