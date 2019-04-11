ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن "أكراد سوريا توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لإعادة نحو 31 ألف عراقي، غالبيتهم نساء وأطفال موجودون في مخيمات في شمال شرق سوريا إلى بلدهم".
وأكد مسؤول المخيمات في شمال شرق سوريا محمود كرو للوكالة أن "وفداً من مجلس الوزراء العراقي زار الإدارة الذاتية لبحث عودة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم، ويقدر عددهم بنحو 31 ألفاً، وتم الاتفاق على عودتهم". وفيما أكد مسؤول عراقي أنّ غالبيتهم "نساء وأطفال" نازحون من محافظتي نينوى وصلاح الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: الأكراد يتفقون مع الحكومة العراقية على إعادة 31 ألف عراقي من مخيمات سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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