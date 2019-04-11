برهم صالح: العراق لن يكون منطلقاً لأي عمل من شأنه إيذاء جيرانه

أكد رئيس ​العراق​ ​برهم صالح​ خلال استقباله السفير الإيراني لدى ​بغداد​ ايرج مسجدي أن "العراق لن يكون منطلقا لأي عمل من شأنه إيذاء جيرانه او توتير الوضع الاقليمي"، مشدداً على "حرص العراق على ان يكون ساحة لتلاقي مصالح دول وشعوب المنطقة".

وشدد على "ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة، والتأكيد على المشتركات في محاربة التطرف و​الإرهاب​، وضمان مستقبل زاهر لشعوب المنطقة"، لافتاً إلى "الأهمية التي يوليها العراق لتعزيز علاقاته الثنائية مع ​ايران​، منطلقاً من الوشائج الاجتماعية والثقافية والمصالح المشتركة الامنية والاقتصادية"، مشيداً بـ"الدعم الإيراني للقوات العراقية في حربها ضد داعش الإرهابي".