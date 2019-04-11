أسوشيتد برس: مؤسس ويكيليكس يمثل أمام محكمة ويستمنستر بلندن

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية بأن "مؤسس ويكيليس، ​جوليان أسانج​ مثُل أمام ​محكمة​ "ويستمنستر" بالعاصمة البريطانية لندن للنظر في طلب أميركي بتوجيه تهم جنائية ضده بسبب نشر عشرات الآلاف من الوثائق الحكومية السرية"، موضحةً أن "أسانج جلس وهو يرتدي بدلة سوداء، بهدوء في قاعة المحكمة وأخذ يقرأ رواية غور فيدال، بانتظار وصول محاميه".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، اعتقال مؤسس ويكيليس، جوليان أسانج، من أجل تسليمه للولايات المتحدة، وقالت إنه انتهك شروط الكفالة البريطانية بطلبه حق اللجوء في سفارة ​الإكوادور​ عام 2012.

وجرى اعتقال أسانج من داخل مقر إقامته بسفارة الإكوادورو بلندن، بعدما استدعاها السفير الإكوادوري إلى سفارته في أعقاب سحب ​حكومة​ الإكوادور حق اللجوء من مؤسس ويكيليكس.