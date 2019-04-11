رئيس الوزراء الأسترالي حدّد موعد الانتخابات التشريعية في 18 أيار المقبل

حدّد رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​، موعد ​الانتخابات التشريعية​ في 18 أيار 2019، مُطلقًا بذلك حملة انتخابية يتوقّع أن تكون حامية وأن تُهَيمن عليها قضايا المناخ والاقتصاد.

وركّز على "أنّنا نعيش في أفضل دولة في العالم، وأنّ مستقبلنا رهن اقتصاد قوي".

وسيقرّر الناخبون الأستراليون في الاقتراع، ما إذا سيمنحون الحكومة المحافظة ولاية ثالثة وهو أمر نادر في البلاد.

وتشير الاستطلاعات إلى تقدّم كبير للمعارضة العمالية (وسط-يسار)، ما يؤشّر إلى تولّي حكومة جديدة برئاسة الزعيم العمالي السابق بيل شورتن.