هنأ الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بفوزه في الانتخابات الّتي جرت مؤخّرًا.
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "نتانياهو زعيم عظيم، وسنواصل العمل معًا من أجل ازدهار شعبينا وسلامهما، مستندين إلى قيمنا ومعتقداتنا العميقة".
وكان قد فاز نتانياهو في الانتخابات الّتي جرت الثلثاء، رغم المنافسة القوية من التحالف الوسطي واتهامات الفساد التي تلاحقه.
يُذكر أنّ بولسونارو زار إسرائيل قبل أيام من الانتخابات، وكان قد تعهّد بنقل سفارة البرازيل في إسرائيل إلى القدس.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرازيل هنأ نتانياهو بفوزه الانتخابي: سنعمل معا لازدهار شعبينا وسلامهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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