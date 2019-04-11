لفت متحدث باسم البعثة الدبلوماسية الروسية في لندن إلى أن "​السفارة الروسية​ لم تتلق طلب لجوء من مؤسس موقع ​ويكيليكس​، ​جوليان أسانج​". وصرحت شرطة العاصمة لندن، في وقت سابق من اليوم، بأنه تم إلقاء القبض على أسانج في سفارة ​الإكوادور​، بناءً على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر الفرعية، في 29 حزيران 2012 ، لعدم مثوله أمام المحكمة، وهو متواجد الآن في مركز الشرطة.

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كانت هذه تفاصيل خبر البعثة الدبلوماسية الروسية بلندن: لم نتلق طلب لجوء من أسانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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