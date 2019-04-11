السلطات العراقية: ارتفاع ضحايا عبارة الموصل إلى 116 غريقا

أعلنت السلطات العراقية عن ارتفاع عدد ضحايا العبارة في ​الموصل​ إلى 116 غريقا بعد أكثر من أسبوعين على الحادثة، مشيرةً إلى انه "انتشلت جثة جديدة من ضحايا عبارة ​الجزيرة​ السياحية في الموصل، وبهذا يرتفع عدد ضحايا الحادثة إلى 116 قتيلا".

ولفتت إلى أن "الجثة التي انتشلت مؤخراً كانت ضمن ناحية الشورة في ​مدينة الموصل​، كما عثرت فرق ​الدفاع المدني​ صباح اليوم على جثة في ناحية القيارة"، مشيرةً إلى أن "عدد ضحايا العبارة بلغ 116 غريقا، بينما أنقذ 33 شخصا".