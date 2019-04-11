السلطات العراقية: ارتفاع ضحايا عبارة الموصل إلى 116 غريقا

أعلنت السلطات العراقية عن ارتفاع عدد ضحايا العبارة في الموصل إلى 116 غريقا بعد أكثر من أسبوعين على الحادثة، مشيرةً إلى انه "انتشلت جثة جديدة من ضحايا عبارة الجزيرة السياحية في الموصل، وبهذا يرتفع عدد ضحايا الحادثة إلى 116 قتيلا".
ولفتت إلى أن "الجثة التي انتشلت مؤخراً كانت ضمن ناحية الشورة في مدينة الموصل، كما عثرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم على جثة في ناحية القيارة"، مشيرةً إلى أن "عدد ضحايا العبارة بلغ 116 غريقا، بينما أنقذ 33 شخصا".
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