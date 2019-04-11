جبق التقى الجالية اللبنانية في الكويت: نعمل على تطوير الخدمات الصحية في لبنان

أكد وزير الصحة ​جميل جبق​ خلال لقائه مع أبناء الجالية اللبنانية في ​الكويت​ أنه يضع نصب عينيه تحقيق تطوير الخدمات الصحية على مساحة كل الوطن، مشيرا الى انه سيعمل على رفع مستوى الخدمات الطبية والاستشفائية للعدد الأكبر من اللبنانيين وبكلفة مقبولة، وكذلك تأهيل وتجهيز ​المستشفيات الحكومية​ التي تشكل ملاذ المواطن المتوسط والفقير الحال.

وعرض جبق البنود الأساسية للخطة التي ينوي تطبيقها خلال توليه الوزارة، مؤكدا أن "العمل جار حاليًا على خفض سعر الدواء بنسبة كبيرة تتراوح بين 25 و40 في المئة، وسيتم في الطور الأول من خطة تخفيض الأسعار، تأمين الدواء بأسعار مخفضة عبر ​المصانع​ والمستوردين وفق شروط الوزارة وذلك مع مراعاة حوالى ثمانية آلاف عائلة تعتاش من العمل في هذه الشركات"، مطمئنًا أنه "لن تكون هناك عشوائية أو أي تسرّع في القرارات"، مشيرا الى انه "سيتم الإعلان قريبًا عن تخفيض سعر 1800 دواء من الأدوية المرتفعة الثمن".

وكشف جبق ان "لا إتجاه للتقشف على صحة المرضى من المواطنين لأن الصحة رمز حياة الإنسان وكرامته وأي مسّ بها سينتهك هذه الكرامة وحق الإنسان بالحياة"، مؤكدا انه سيعمل على ضبط عمل المستشفيات وحسن رعاية المريض والاهتمام به، مع إيلاء اهتمام خاص بالحالات الحرجة لجهة إلزام المستشفيات باستقبالها وعلاجها دون اشتراط الدفع المسبق للأموال.

وتضمن برنامج وزير ​الصحة العامة​ جولة ميدانية على ​مستشفى​ دار الشفاء الخاص في الكويت، وهو واحد من أهم ​المستشفيات الخاصة​ التي تحظى بإدارة لبنانية يتولاها المدير العام أحمد نصر الله، علمًا أن الجسم الطبي والتمريضي للمستشفى يحتضن عددًا كبيرًا من الكادرات اللبنانيين. وقد شكلت الجولة مناسبة للإطلاع على التطور الكبير المنجز في الأقسام المتعددة.

من جهة ثانية، تبلغ وزير الصحة العامة قبول نظيره الكويتي دعوته له لزيارة لبنان بعد عيد الفطر السعيد.