شدياق بعد جلسة الحكومة: الأجواء في الظاهر جيدة وفي الباطن أجواء "نكاية"

لفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، في تعليق بعد جلسة مجلس الوزراء في ​السراي الحكومي​، إلى أنّ "الأجواء في الظاهر جيّدة وفي الباطن أجواء "نكاية".

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