أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "لاري" في بيان، أن "إنخفاضا كبيرا ستسجله درجات الحرارة، بين الأحد 14 نيسان والثلاثاء 16 نيسان.
وتسجل الحرارة 24 درجة يوم الاحد بقاعا لتنخفض الى 10 درجات يوم الثلاثاء بقاعا لتشكل فارق 14 درجة خلال 48 ساعة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث لاري: إنخفاض كبير في الحرارة بين 14 و 16الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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