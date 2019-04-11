مصلحة الابحاث لاري: إنخفاض كبير في الحرارة بين 14 و 16الحالي

أفادت ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ "لاري" في بيان، أن "إنخفاضا كبيرا ستسجله ​درجات الحرارة​، بين الأحد 14 نيسان والثلاثاء 16 نيسان.

وتسجل الحرارة 24 درجة يوم الاحد بقاعا لتنخفض الى 10 درجات يوم الثلاثاء بقاعا لتشكل فارق 14 درجة خلال 48 ساعة".