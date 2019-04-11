الجراح بعد جلسة الحكومة: الموازنة ستعرض على الحكومة في وقت قريب

أكد وزير الإعلام ​جمال الجراح​ خلال تلاوته مقررات جلسة ​مجلس الوزراء​ التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ أن "​الموازنة​ ستعرض على ​الحكومة​ في وقت قريب وسنصل الى انتظام ​الوضع المالي​ في لبنان"، لافتا الى ان "الموازنة وصلت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويتم وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل الحريري ووزير المالية ​علي حسن خليل​ حتى يتم مناقشتها في الحكومة قريبا".

وأعلن الجراح أنه "تم إرجاء البند المتعلق بطلب وزارة الاتصالات الغاء الـ 60 دقيقة المجانية لمزيد من الدرس".