أكد وزير الإعلام جمال الجراح خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "الموازنة ستعرض على الحكومة في وقت قريب وسنصل الى انتظام الوضع المالي في لبنان"، لافتا الى ان "الموازنة وصلت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويتم وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل الحريري ووزير المالية علي حسن خليل حتى يتم مناقشتها في الحكومة قريبا".
وأعلن الجراح أنه "تم إرجاء البند المتعلق بطلب وزارة الاتصالات الغاء الـ 60 دقيقة المجانية لمزيد من الدرس".
كانت هذه تفاصيل خبر الجراح بعد جلسة الحكومة: الموازنة ستعرض على الحكومة في وقت قريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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