اعلنت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، انه "لأول مرة في ​لبنان​ اصبح في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي في ​بيروت​ مدرسة للتدريب على الطيران flight training organisation حاصلة على ترخيص من المديرية العامة للطيران المدني، وبامكانها منح شهادة cpl - commercial pilot license، بعد أن كانت تقتصر على منح شهادة ppl - private pilot license، هذا بالإضافة الى ​الكفاءات​ التالية: Instrument rating، multi engine rating، instructor rating".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المديرية العامة للطيران المدني: لاول مرة في لبنان مدرسة للتدريب على الطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.