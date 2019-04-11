"أوليب" تكرّم الطلّاب المتفوّقين في الجامعة اللبنانية

كرمت جمعية "أصدقاء الجامعة ال​لبنان​ية" (أوليب)، العضو في اتحاد "أورا" (الذي يضمّ كلّاً من الجمعيات الآتية: الاتحاد الكاثوليكي ​العالم​ي للصحافة - لبنان، ​لابورا​، أصدقاء ​الجامعة اللبنانية​، نبض ​الشباب​)، ​الطلاب​ المتفوقين في الجامعة اللبنانية، في مسرح ​بلدية الجديدة​، وحضر التكريم كل من رئيس اتحاد "أورا" الأب ​طوني خضره​، رئيس جمعية "أوليب" الدكتور انطوان الصياح، مدراء كليّات الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية، رئيس بلدية الجديدة – ​البوشرية​ انطوان جبارة وحشد من الطلاب والأهالي.

وأثنى رئيس بلدية الجديدة – البوشرية انطوان جبارة على "المجهود المميز الذي قام به الطلاب المتفوقين ودور الجامعة اللبنانية الوطني لأن رؤساء الحكومات في العالم والمفكرين ينطلقون من الجامعة الوطنية والفكر الجديد والمشاريع والتطور ينطلق من الجامعة الوطنية".

كما أكد الاستاذ في ​كلية الصحة​ فادي عسيلي أنّ "الجامعة اللبنانية لها مكانتها وخصوصيتها في هذا المجتمع"، ثم اضاف "اننا نطمح الى تحديث مناهجها واستحداث كليات واقسام جديدة تواكب التقدم والتطور التكنولوجي والعلمي كال Robotique وكل ما هو تطور وتقدم "كهندسة بيوكيميائية وبترولية الخ واذا نظرنا حولنا نرى ان ​الولايات المتحدة​ مثلا تصرف على الروبوتيك والتكنولوجيا الحديثة 118 مليار ​دولار​ و​الصين​ حوالي 44 مليار دولار، لذلك فاننا نريد ان يكون طلاب الجامعة اللبنانية مواكبين لتطورات العصر وسبَاقين في هذه المجالات لآنه لا ينقصنا سوى الماديات".