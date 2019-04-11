السنيورة: لن نقبل بعد الآن أن تستمر الميليشيات بالإطباق على الدولة

لفت رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، إلى أنّ "الواجب يدعونا والحق يخوّلنا أن ننزل يوم الأحد لممارسة حقنا الديمقراطي في الانتخابات"، مركّزًا على أنّ "في الانكفاء والاستقالة من الدولة، لا يمكن أن نسهم في تغيير أحوالنا نحو الأفضل. هذه الوسيلة الّتي تعبّر ​طرابلس​ من خلالها عن دورها واعتراضها على ​قانون الإنتخابات​ الّذي أدّى إلى إشكالات وطنية كبيرة".

وأوضح في كلمة له خلال المهرجان الإنتخابي الّذي نظّمه "​تيار المستقبل"​ في منطقة ​القبة​، أنّ "طرابلس تستطيع أن تعبّر عن رأيها وتأكّد هويّتها العربية والوطنية في آن"، منوّهًا إلى أنّ "​الانتخابات الفرعية​ في طرابلس مناسبة لترسل طرابلس للكثرة والكثيرين من اللبنانيين والعرب والعالم، أنّ اللبنانيين يريدون عودة الدولة الّتي تحمي حاضر اللبنانيين ومستقبلهم". وشدّد على "أنّنا لن نقبل أن تستمرّ ميليشيات وأحزاب طائفية في الإطباق على الدولة".