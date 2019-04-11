أكد المحامي أنطوان نصرالله، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يقول إن أفضل قرار اتخذناه في ​لبنان​ هو القيام بإجراءات معالجة العجز والتقشف في ​الموازنة​ قبل أن تقع الازمة"، متسائلا " دولة الرئيس عفوا، لكن اين الموازنة؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان نصرالله للحريري: عفوا لكن أين الموازنة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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