القضاء الإداري يرفض استبعاد كرم كردي من انتخابات الصيادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، برفض طلب وقف قرار استبعاد كرم كردي من انتخابات نقابة الصيادلة على مقعد النقيب.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٩٨٤٣ لسنة٧٣ كل من وزير الصحة والدفاع والممثل القانوني لنقابة الصيادلة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ والغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب العام للتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة المحدد لها 16 أبريل الجاري فيما تضمنه من قبول اوراق ترشيح كرم كردي على مقعد نقيب الصيادلة.
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