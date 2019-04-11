محمد فايق: الاحتلال يستخدم الأسر كوسيلة لمعاقبة الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

استعرض رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وخاصة الأسرى في سجونه، قائلاً إن "الاحتلال يستخدم الأسر كوسيلة لمعاقبة الشعب الفلسطيني".

وقال فايق، اليوم الخميس، إن الاحتلال يستخدم العُنف المُفرط ضد الشعب الفلسطيني، ويحتجز الأسرى في أماكن لا تتناسب مع المعايير الدولية، كما أشار إلى التعذيب داخل السجون الذي يتعرضون إليه وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم.

وأضاف رئيس القومي لحقوق الإنسان أن الاحتلال يعمد إلى حرمان الأسرى من حق العلاج، وحبسهم في العزل الانفرادي.

جاء ذلك خلال ندوة ثقافية عقدتها جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العربي للأسير الفلسطيني، واذي يصادف 17 عشر أبريل من كل عام، وتهدف الندوة لفضح الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى خاصة النساء والأطفال في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، والقوانين الاسرائيلية العنصرية ضد الاسرى، بالإضافة إلى عرض صور وشهادات حية لأسرى مُحررين.

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وناشد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بمتابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين، كما ناشد الدول العربية باستخدام كل ما يلزم لفضح جرائم الاحتلال ضد الأسرى.

وطالب فايق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لمنع تفاقم قضايا المعتقلين، موجهًا تحية تقدير وإعزاز لكل الفلسطينيين الموجودين في الأسر من أجل القضية الفلسطينية.

وختم فايق "إذا أردتم أن تكرموا الأسرى عليكم بالوحدة الوطنية".

حضر الندوة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، ورئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين بفلسطين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس المجلس المصري لحقوق الانسان محمد فايق، بالإضافة إلى عدد من مندوبي الدول العربية بالجامعة العربية.