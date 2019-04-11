غداً.. قطع مياه الشرب عن 3 قرى بأسوان لمدة 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

أصدرت إدارة الإعلام بديوان عام محافظة أسوان، اليوم الخميس، بيانًا حول قطع مياه الشرب غداً الجمعة عن 3 قرى بمدينة كوم أمبو.

وقال البيان:"نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال ربط للخطوط الجديدة بقرية حجازى بمركز كوم أمبو، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن قرى (الضما - الأحمدية - العتمور)، بالإضافة إلى بعض المناطق بحى شرق مدينة كوم أمبو وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة غداً الجمعة وحتى الخامسة عصر اليوم التالى".

وأضاف "لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان".