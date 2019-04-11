وزارة العدل الأمريكية: واشنطن تتهم أسانج بالتآمر

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إنها تتهم مؤسس موقع ويكليكس للتسريبات السياسية، جوليان أسانج، بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية السابقة تشيلسي مانينج، التي عرفت بتسريب الكثير من البيانات السرية الأمريكية عام 2010.

وقالت وزارة العدل أن أسانج قد وجهت إليه تهمة واحدة بالتآمر لمساعدة مانينج في اختراق جهاز حاسب آلي في آذار/مارس 2010 للحصول على كلمة المرور الخاصة بشبكة حاسوب سرية تابعة للحكومة الأمريكية.

وأضافت وزارة العدل في بيان لها: "خلال المؤامرة انخرط مانينج وأسانج في مناقشات حقيقية بشأن نقل مانينج لسجلات سرية إلى أسانج، وقد كشفت المناقشات أيضًا أن أسانج كان يشجع مانينج على تقديم المزيد من المعلومات."

وأدينت مانينج ، التي كانت تتمتع بإمكانية الوصول إلى أجهزة الحاسوب لصلتها بواجباتها كمحللة استخبارات أثناء خدمتها في العراق ، بالتجسس في عام 2013. وتم تخفيف عقوبة السجن من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2017.