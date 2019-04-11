محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إنها تتهم مؤسس موقع ويكليكس للتسريبات السياسية، جوليان أسانج، بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية السابقة تشيلسي مانينج، التي عرفت بتسريب الكثير من البيانات السرية الأمريكية عام 2010.
وقالت وزارة العدل أن أسانج قد وجهت إليه تهمة واحدة بالتآمر لمساعدة مانينج في اختراق جهاز حاسب آلي في آذار/مارس 2010 للحصول على كلمة المرور الخاصة بشبكة حاسوب سرية تابعة للحكومة الأمريكية.
وأضافت وزارة العدل في بيان لها: "خلال المؤامرة انخرط مانينج وأسانج في مناقشات حقيقية بشأن نقل مانينج لسجلات سرية إلى أسانج، وقد كشفت المناقشات أيضًا أن أسانج كان يشجع مانينج على تقديم المزيد من المعلومات."
وأدينت مانينج ، التي كانت تتمتع بإمكانية الوصول إلى أجهزة الحاسوب لصلتها بواجباتها كمحللة استخبارات أثناء خدمتها في العراق ، بالتجسس في عام 2013. وتم تخفيف عقوبة السجن من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العدل الأمريكية: واشنطن تتهم أسانج بالتآمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.