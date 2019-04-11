بريطانيا: المجلس العسكري في السودان ليس إجابة لمطالب الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال وزير الخارجية البريطانية، جيريمي هانت، إن وجود مجلس عسكري في السودان لمدة عامين ليس هو الإجابة.

وتابع وزير الخارجية البريطاني، اليوم الإثنين، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" عربية، أن الشعب السوداني طالب بتغيير حقيقي وأن المجلس العسكري ليس الإجابة.

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وطالب وزير الخارجية البريطاني، بضرورة رؤية تحرك سريع نحو قيادة مدنية ممثلة للشعب.

وأعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، في بيان متلفز، اليوم "اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن".

وتضمنت البيان تشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولى إدارة الحكم لمدة عامين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظر للتجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا".