استثمارات الأجانب بالأذون تواصل الارتفاع وتزيد مليار دولار في فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

واصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي خلال يناير الماضي، لتزيد بنحو 996 مليون دولار، مقارنة بيناير الماضي.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن مارس، والصادر اليوم الخميس، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 249.7 مليار جنيه (ما يعادل 14.2 مليار دولار) بنهاية فبراير الماضي مقابل 233.8 مليار جنيه (ما يعادل 13.2 مليار دولار) بنهاية يناير الماضي.

وارتفعت أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بذلك خلال شهري يناير وفبراير بقيمة 3.5 مليار دولار، وذلك بعد أن فقدت نحو 10.8 مليار دولار في آخر 9 أشهر في 2018.

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وكان محمد معيط وزير المالية قال الشهر الماضي، إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية وصل في نهاية فبراير إلى نحو 15.8 مليار دولار.

وانعكست تدفقات استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة خلال أول شهرين من 2019 في أصول البنوك من العملات الأجنبية والتي ارتفعت بنحو 70% خلال أول شهرين من 2019، لتصل إلى نحو 19.4 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل نحو 11.4 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

وكانت مصر فقدت نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بعدد من هذه الأسواق.