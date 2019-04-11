عاجل..توقيف لاعب حسنية أكادير بمطار القاهرة قبل ربع نهائي كأس”الكاف””

تفاجئت بعثة فريق حسنية أكادير، عشية اليوم الخميس، بتوقيف اللاعب الفلسطيني تامر صيام، فور وصوله رفقة المجموعة لمطار القاهرة تحسباً لمباراة إياب ربع نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وحسب المعلومات التي توصل بها موقع “اليوم24″،قبل قليل، فقد تم اقتياد اللاعب الفلسطيني إلى إحدى المكاتب الخاصة بمطار القاهرة، فور الإدلاء بجواز سفره للتأشير على دخوله رفقة باقي اللاعبين، للجمهورية المصرية.

وحسب مصدر من الفريق السوسي، فإن إدارة حسنية اكادير ولحدود كتابة هاته الأسطر، لا تعرف سبب توقيف لاعبها، حيث توجهت باقي العناصر الكروية مباشرة لإحدى الفنادق لأخد قسط من الراحة، في انتظار التوصل بمستجدات عن سبب توقيف صيام بمطار القاهرة، الذي يرابط فيه جميع المسؤولين عن النادي.

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يشار إلى أن ممثل الكرة المغربية رفقة نهصة بركان بكأس”الكاف”، سيلاقي فريق الزمالك، الاحد المقبل، بملعب السويس في قمة مغربية-قارية، لاقتناص بطاقة العبور إلى دور نصف النهائي.