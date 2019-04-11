الخلفي: قريبا أخبار مفرحة في ملف الحوار الاجتماعي.. يتم تدقيق اتفاق مبدئي

خلال حديثه عن مضامين الكلمة الافتتاحية لرئيس الحكومة، في اجتماع المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأسبوعية، إن العثماني أعلن “قرب صدور أخبار مفرحة في ملف الحوار الاجتماعي”.

وأضاف الخلفي: “رئيس الحكومة أكد أهمية التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين، والاقتصادين، سواء في القطاع الخاص، أو العام”.

وأوضح الناطق الرسمي أن “الحكومة لها خريطة طريق واضحة، وعدد من الالتزامات، التي يتم تنفيذها على أرض الواقع لمصلحة الاقتصاد الوطني”.

وشدد المتحدث نفسه على أن رئيس الحكومة يتابع الحوار بين وزير الداخلية والنقابات، ويوجد “اتفاق مبدئي يتم تدقيقه من طرف مختلف الأطراف، على أمل أن يتم التوافق من أجل الإعلان عنه عما قريب”.

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وكانت مصادر نقابية قد أفادت أن وزارة الداخلية قدمت عرضا جديدا، أول أمس الثلاثاء، بخصوص الزيادة العامة في الأجور لجميع السلالم.

وأضافت المصادر نفسها أن العرض يتضمن زيادة 500 درهم للسلالم ما دون 10 والرتبة 5، وزيادة 400 درهم ابتداء من السلم 10 والرتبة 6، حيث سيتم صرفها على ثلاث دفعات، خلال سنة ونصف السنة.

وتقترح الحكومة صرف الدفعة الأولى، 200 درهم، ابتداء من فاتح ماي المقبل والثانية في يناير 2020، والثالثة في يناير 2021.

ويتضمن المقترح بالنسبة إلى الولادات الجديدة، زيادة بـ100 درهم عن كل طفل من الثلاثة الأوائل، علاوة على زيادة 10 في المائة من SMIG وSMAG الحد الأدنى للأجر الفلاحي، وذلك على دفعتين.