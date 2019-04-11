برشلونة ينهي موسم نجم الأتلتيكو..توقيف لـ 8 مباريات

عقوبة قاسية تلك التي تعرض لها اللاعب دييغو كوستا من صفوف نادي أتلتيكو مدريد، بعد المباراة التي جمعت فريقه ببرشلونة، برسم منافسات “الليغا”، نهاية الأسبوع الماضي.
وحسب الإتحاد الإسباني لكرة القدم، فقد تم معاقبة اللاعب بالإيقاف لـ 8 مباريات، وهو نهاية موسمه مع الأتلتيكو، بعد دخوله في ملاسنات مع حكم المباراة، وبطاقة حمراء قبلها.
وحسب الجهازالوصي على اللعبة في إسبانيا، فإن كوستا تم توقيفه بداية لـ 4 مباريات لشتمه حكم اللقاء، و4 مباريات إضافية، لمنعه جيل مانزانو الحكم من إشهار الطرد في حقه، إضافة لغرامة مالية قدرها 6 الاف أورو تقريبا، وتغيرم الأتلتيكو 2800 أورو.
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