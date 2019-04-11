مدرب حوريا كوناكري”يستفز”الوداد قبل موقعة ربع نهائي “تشامبيونز ليغ”

قبل 3 أيام فقط من موقعة إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي، وحوريا كوناكري الغيني، عاد مدرب الأخير لاستفزاز ممثل الكرة الوطنية، بالتأكيد على قدرته على خطف عبور إلى المربع الذهبي، من ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

المدرب الفرنسي ديدي غوميز، وفي أخر خروج إعلامي له قبل ملاقاة الوداد بالرباط، أكد بأن مجموعته والمميزات التي يتوفر عليها لاعبيه، تستطيع إحراج “الأحمر والأبيض” بمعقله وأمام جماهيره، مشدداً بأن لقاء الذهاب أبان عن الإمكانيات التي يتوفر عليها حوريا كوناكري.

وأوضح المتحدث ذاته، بأن الوصول إلى نصف النهائي من أهداف فريقه، منذ بداية المنافسات بنهائيات دوري أبطال أبطال إفريقيا، ولما لا المنافسة أيضاً على اللقب القاري، الذي يجمع أبرز أندية إفريقيا.

يٌشار، إلى أن الوداد يستقبل حوريا كوناكري، مساء السبت المقبل، انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً، وهي المباراة التي تتجه أن تقام بشبابيك مغلقة، بالنظر إلى الإقبال البارز على تذاكرها.