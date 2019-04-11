شركة قطرية تخطط لشراء نادي روما الإيطالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية في نسختيها الإلكترونية والورقية، أمس الأربعاء، أن قطر تعتزم بصورة جدية لشراء نادي روما، أحد أبرز وأعرق الأندية الإيطالية، مشيرة إلى أن الإمارة القطرية قد باشرت فعلًا مفاوضات عبر رئيس باريس سان جرمان، ناصر الخليفي، مع مالك روما، رجل الأعمال والملياردير الأمريكي جيمس بالوتا.

وقالت الصحيفة الفرنسية البارزة إن العملية ستتم، في حال توصل الطرفين لاتفاق يرضي كليهما، من خلال مؤسسة جديدة غير "شركة قطر للاستثمار" التي تملك رسميا نادي باريس سان جرمان. والسبب أن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمنع شركة واحدة من امتلاك غالبية أسهم ناديين مختلفين يتنافسان في مسابقاته المختلفة.

ويلعب فريق روما في الدوري الإيطالي ويحتل حاليا المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي قبل سبع مراحل من نهايته. وقد تراجع أداؤه في الموسم الحالي إذ كان منافسا على اللقب في الموسم الماضي، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يقصيه ليفربول.

ولكنه هذا الموسم خرج خالي الوفاض من جميع المسابقات بعد أن أقصي من الدور الثاني لدوري الأبطال أمام بورتو، ويبقى أمله الوحيد هو الاحتفاظ بمركزه المؤهل للدوري الأوروبي، ولكنه معرض لخسارته لصالح جاره لاتسيو الذي يتخلف عنه بنقطتين وتبقى له مباراة مؤجلة.

وكانت قطر سعت قبل سنوات لشراء نادي مانشستر يونايتد لكنها واجهت رفض مالكيه الأمريكيين، عائلة غليزر.