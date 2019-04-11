"صراع العروش" مروّج ممتاز للغة الفاليريّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طوّر الخبير اللغوي الأمريكي، ديفيد جيه بيترسون، اللغات القديمة الفريدة من نوعها للمسلسل التلفزيوني الشهير "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) لكنه ينفي كونه أفضل متحدثي الفاليريّة .
وقال بيترسون لـ"رويترز" أن "الأفضل هو الفنان جيكوب آندرسون، إنه يقوم بدور جراي ورم في 'جيم أوف ثرونز' وهو جيد جدا، أفضل مني بكثير".
وتابع "عندما سمعته لأول مرة يتحدث اللغة الفاليرية قلت ’يا للروعة‘. وعدت لمشاهدته مرة أخرى".
وبدأ بيترسون، الذي شارك في تأسيس جمعية ابتداع اللغات، بالبناء على مجموعة رئيسية من المفردات والعبارات التي ابتكرها جورج آ آر مارتن في رواياته "أغنية الجليد والنار" التي اقتبس منها المسلسل الشهير الذي أنتجته شركة "إتش بي أو".
وتابع ”لم استعن بأي لغات أخرى. بعد أن أدخلت كل مواد (مارتن) بنيتها بشكل اعتقدت أن قراء الكتاب وجورج آر.آر. مارتن نفسه يتوقعونه ويقدرونه".
وعندما حصل بيترسون على سيناريوهات المسلسل التلفزيوني حدد المنتجون جميع السطور التي يتعين عليه ترجمتها إلى اللغة الفاليرية أو لغة قبائل الدوثراكي.
وقال "سجلت ببطء حقيقي حتى يتمكنوا من سماع كيف تنطق بالضبط ثم سجلت المقابل الإنجليزية".
ورغم أن الموسم الأخير من المسلسل سيبدأ عرضه يوم الأحد ستظل اللغات الواردة فيه حية.
فقد قام بيترسون بتصميم دورة تدريبية على تطبيق ديولينجو للغات الأجنبية يمكن من خلاله لمحبي المسلسل تعلم الحديث بلغة الدوثراكي أو اللغة الفاليرية بالمجان، ويفيد التطبيق بأن هناك أكثر من 800 ألف شخص يتعلمونها، أي أكثر ممن يتعلمون النرويجية أو الهندية.
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