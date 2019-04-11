شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1,500 سلة غذائية في عدن والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 1,500 سلة غذائية لذوي الهمم والأيتام في مديريتي المنصور والمعلا بمحافظة عدن، يستفيد منها 9,000 شخص . ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

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