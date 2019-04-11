شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل الأمريكية» تعلن العقوبة المنتظرة لـ«مؤسس ويكيليكس» والان نبدء بالتفاصيل

قال ممثلو ادعاء أمريكيون اليوم الخميس إنهم اتهموا جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بالتآمر مع المحللة السابقة بالمخابرات العسكرية الأمريكية تشيلسى مانينج فى عام 2010 لمحاولة الولوج إلى حاسب آلى سرى خاص بالحكومة الأمريكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية فى بيان إن أسانج يواجه عقوبة تصل فى أقصاها إلى السجن خمسة أعوام.