شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل الأمريكية» تعلن العقوبة المنتظرة لـ«مؤسس ويكيليكس» والان نبدء بالتفاصيل
قال ممثلو ادعاء أمريكيون اليوم الخميس إنهم اتهموا جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بالتآمر مع المحللة السابقة بالمخابرات العسكرية الأمريكية تشيلسى مانينج فى عام 2010 لمحاولة الولوج إلى حاسب آلى سرى خاص بالحكومة الأمريكية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية فى بيان إن أسانج يواجه عقوبة تصل فى أقصاها إلى السجن خمسة أعوام.
كانت هذه تفاصيل خبر «العدل الأمريكية» تعلن العقوبة المنتظرة لـ«مؤسس ويكيليكس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.