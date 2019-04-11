موسكو: قرار واشنطن بشأن الحرس الثوري سعي لشيطنة إيران

الخليج 365/ بغداداعتبرت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، تصنيف أميركا الحرس الثوري الإيراني كتنظيم "إرهابي" استمرارا لنهج الولايات المتحدة في "شيطنة" إيران.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إن "قرار الإدارة الأمريكية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، يأتي ضمن نهج الولايات المتحدة في شيطنة إيران، عن طريق ممارسة أقصى أنواع الضغط عليها".



وأضافت أنه "من بين الضغوط الكبيرة التي تمارسها أمريكا، متجاوزة مجلس الأمن الدولي، الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي بين إيران والغرب، وكذلك الضغط على طهران لسحب قواتها من سوريا، وهي موجودة هناك بطلب من الحكومة الشرعية للبلد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الاثنين الماضي، تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية" أجنبية.

