استعدادات لعقد البرلمان اليمني بحضرموت.. والتحالف يسقط طائرتين مسيرتين للحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكملت السلطات اليمنية، الخميس، استعداداتها لعقد جلسة غير اعتيادية للبرلمان في محافظة حضرموت، للمرة الأولى منذ الانقلاب الحوثي.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن الحكومة الشرعية أوفدت رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق عبدالله النخعي، ومحافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، للإشراف على الترتيبات اللوجستية لعقد البرلمان، بعد غد السبت.

وأشاد محافظ حضرموت بمستوى الانتشار الأمني الذي انعكس إيجابا على طبيعية وانسيابية حياة المواطنين بمدينة سيئون، قبيل انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب اليمني. وأكد محافظ حضرموت أن الاستعدادات الأمنية عالية لتأمين الحدث الوطني المهم الذي ستشهده مدينة سيئون باحتضانها جلسة انعقاد الدورة غير الاعتيادية للبرلمان، بعد سنوات من توقف انعقاده؛ بسبب ظروف الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ميدانيا، نجحت دفاعات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، في إسقاط طائرتين مسيرتين بدون طيار فوق سماء سيئون، شرقي البلاد؛ حيث كانت تستهدف مطار المدينة. وقال محافظ حضرموت إنه تم التصدي للطائرتين وإسقاطهما، دون سقوط أي إصابات، مؤكداً أن القوات الأمنية على استعداد تام وجاهزية عالية لحماية أبناء المدينة.

Advertisements ودعا محافظ حضرموت المواطنين إلى عدم القلق من محاولات إقلاق السكينة العامة بمدينة سيئون من قبل بعض العناصر التي تحاول العبث بأمن واستقرار البلد، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد دعا، الأربعاء، مجلس النواب للانعقاد في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية. وسيشكل انعقاد البرلمان ضربة جديدة للمشروع الانقلابي، خاصة سعي مليشيا الحوثي لعقد انتخابات برلمانية تكميلية في 20 دائرة من أجل استكمال نصاب أعضاء برلمان صنعاء والبحث عن شرعية في الداخل. وسيقوم أعضاء البرلمان بانتخاب رئيس جديد للبرلمان وهيئة رئاسة بدلا عن الهيئة السابقة التي لا تزال تحت الإقامة الجبرية بصنعاء. وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن الكتل البرلمانية توافقت على انتخاب الشيخ سلطان البركاني رئيسا للبرلمان، كممثل لحزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية في المجلس، فيما سيتم تمثيل باقي الأحزاب بممثلين كنواب لرئيس البرلمان، وفقا للمصادر.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وكل قيادات الدولة وسفراء 19 دولة أجنبية الدورة غير الاعتيادية للبرلمان اليمني في حضرموت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات لعقد البرلمان اليمني بحضرموت.. والتحالف يسقط طائرتين مسيرتين للحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.