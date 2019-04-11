عقود من السلطة.. مَن هو عمر البشير؟

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 3 عقود من السلطة قضاها البشير في حكم السودان، والتي بدأت بصعوده إلى سدة الحكم بانقلاب عسكري ضد حكومة الصادق المهدي، لتنتهي بانقلاب الجيش السوداني عليه وازاحته من السلطة.

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