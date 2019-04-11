انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل «بريكست» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تريزا ماي

وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد حتى نهاية أكتوبر على أن تجرى مراجعة في يونيو، بحسب وكالة «رويترز». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر لها قولها إن هذا الاقتراح الذي تم الاتفاق عليه بعد مفاوضات شاقة، يتطلب موافقة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». من جهته، قال رئيس قمة الاتحاد الأوروبي في تغريدة له على موقع «تويتر» إن زعماء الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد وافقوا على تأجيل خروج بريطانيا.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه سيجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للحصول على موافقتها.لكنه لم يذكر إلى متى سيمتد التأجيل غير أن وكالة «رويترز» أوردت في وقت سابق أن الموعد المقرر هو حتى نهاية أكتوبر مع إجراء مراجعة في يونيو.وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتقبًا أساسًا