وزارة العدل الأمريكية: أمريكا تتهم أسانج بالتآمر مع تشيلسي مانينج

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مؤسس موقع ويكليكس للتسريبات السياسية جوليان أسانج

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إنها تتهم مؤسس موقع ويكليكس للتسريبات السياسية، جوليان أسانج، بالتآمر مع تشيلسي مانينج، التي عرفت بتسريب الكثير من البيانات الرسمية الأمريكية.

وقالت الوزارة إن أسانج متهم بمساعدة مانينج في الحصول على كلمة المرور الخاصة بشبكة حاسوب تابعة للحكومة الأمريكية. جاء ذلك في بيان وزارة العدل الذي طالبت فيه بتسليم أسانج للولايات المتحدة لمحاكمته أمام القضاء الأمريكي.