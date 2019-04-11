تعرف على علاقة البشير التنظيمات الإسلامية في السوادن

تعتبر التنظيمات الإسلامية في السودان، أهم الداعمين للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الذي طوى الجيش حقبة حكمه الممتدة إلى 30 عاماً .

فتاريخ التنظيمات الإسلامية في السودان يعود إلى العام 1954من القرن الماضي، وكانت بدايتها من حركة طلابية أسسها سودانيون أوفدوا إلى مصر للدراسة.

وبحسب تقرير لموقع العربية.نت، فإن هناك أسماء عده للحركة الإسلامية السودانية أشهرها جبهة الميثاق الإسلامي وتزعمها حسن الترابي منذ عام 1964، وكان السودان وقتها يعيش عهدا ديموقراطيا، وقد شاركت في السلطة مع الرئيس الراحل جعفر النميري عام 1978.

بعدها وقعت الثورة أطاحت بالنميري عام 1985، فتحول اسم جبهة الميثاق الإسلامي إلى الجبهة الإسلامية القومية، وشاركت بالانتخابات البرلمانية في العام التالي، وأحلت ثالثة بالبرلمان بعد حزب الأمة والحزب الاتحادي الديموقراطي.

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وعندما قاد الرئيس المعزول، عمر البشير، في 30 يونيو عام 1989 انقلاب عسكري على الحكم الديمقراطي برئاسة الصادق المهدي الذي كان يشغل منصب رئاسة الحكومة، دعمت التنظيمات الإسلامية هذا الإنقلاب .

وفي عام 1991 تحول اسم جبهة الميثاق الإسلامي إلى حزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه عمر البشير منذ ذلك الحين، قبل أن يحصل انشقاق بين البشير والترابي، كلاهما يحمل الفكر الإسلامي فظل البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني، فيما أسس الترابي حزب المؤتمر الشعبي.

ومنذ العام 2012 تم تأسيس ما يعرف بالحركة الإسلامية السودانية لتعبر عن القوى الإسلامية المتحالفة مع البشير، وهذه التي اقتحمت قوات من الجيش مقرها.