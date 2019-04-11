موظفو السفارة السودانية في الكويت يسقطون صورة البشير

قام موظفوا السفارة السودانية في الكويت اليوم الخميس بإزالة صورة البشيرة وتحطيمها بعد ساعات من عزله عن الرئاسة.
وأظهر مقطع تم تداوله على نطاق واسع عبر الحسابات الإخبارية في الكويت، إعلان إحدى موظفات السفارة تحرير السفارة، وقيام شخص آخر بإسقاط صورة الرئيس البشير وتحطيمها وسط تكبير للمتواجدين في المكان.
وأطلق المتواجدون في السفارة عبارات مناهضة للرئيس السوداني البشير، مبدين فرحتهم بعزله بعد أن وصفوه بـ ”المجرم الذي دمر السودان“، معلنين أن هذه السفارة الأولى التي تتحرر بعد ”سقوط الرئيس البشير“.
وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن في وقت سابق اليوم، الانقلاب على الرئيس السوداني البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن، وإعلان الطوارئ وتعطيل الدستور، وبدء فترة انتقالية لعامين، تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.
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