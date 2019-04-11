مستشفى الجليلة في دبي تطلق حملة ضمن شهر التوعية العالمي بالتوحد

أطلق مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي مبادرة "معا لدعم أطفال التوحد" بالتزامن مع شهر التوعية العالمي بإضطراب طيف التوحد الذي يقام في شهر ابريل من كل عام.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، تضمنت المبادرة العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى توعية المجتمع الإماراتي باضطراب طيف التوحد وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول المرض وفق أحدث الدراسات المثبتة علميا لمساعدة ذوي الأطفال المصابين على التعامل الصحيح مع أطفالهم.

وكان مستشفى الجليلة للأطفال قد استهل هذه المبادرة في الثاني من ابريل الجاري بالشراكة مع بلدية دبي و"مِراس" وسينما "روكسي" لتبني عدد من الأنشطة تستهدف رفع الوعي باضطراب طيف التوحد حيث قامت بلدية دبي بإضاءة "إطار دبي" باللون الأزرق الذي يرمز لطيف التوحد وكذلك تمت اضاءة مستشفى الجليلة للأطفال باللون الأزرق .

فيما عرضت "مِراس" مجسم فني متميز في "بلو ووترز" الوجهة العائلية المتميزة بحيث يقوم الزوار بالمشاركة من خلال تلوين المجسم باللون الأزرق ..فيما قامت سينما "روكسي" بعرض فيديوهات ترويجية لحملة توعوية صحية عامة حول التوحد من خلال شاشات العرض في "لا مير" و"سيتي ووك".

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ويتمتع مركز التميز للصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى الجليلة للأطفال بفريق متعدد التخصصات يقدم تقييما طبيا وتشخيصا شاملين للأطفال واليافعين ذوي اضطرابات طيف التوحد بالإضافة إلى تقديم الدعم إلى عائلاتهم.

ومن أهم الأنشطة التي يعتزم مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال تنظيمها خلال شهر ابريل الجاري هو التعاون مع المنظمة العالمية "التوحد يتكلم Autism Speaks" لإطلاق النسخة العربية من كتيب "أول مئة يوم بعد تشخيص اضطراب طيف التوحد" وهو وثيقة علمية مهمة تمثل دليلاً ارشادياً يساعد ذوي الأطفال المصابين على التعامل مع أطفالهم خلال المئة يوم الأولى من تشخيص الطفل المصاب.

كما أطلق مركز التميز للصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى الجليلة للأطفال برنامج "بلو كافيه" وهو عبارة عن سلسلة من المحاضرات وورش العمل يشرف عليها أطباء متخصصون وخبراء الصحة النفسية في المستشفى تهدف إلى مساعدة آباء الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على تطوير فهم أفضل لهذا الاضطراب والممارسات المتنوعة القائمة على البراهين العلمية في هذا المجال.