الجنايات الدولية تطالب تسليم عمر البشير بعد الاطاحة به

بعد أن تمت الاطاحه بالرئيس السوداني عمر البشير طالبت محكمة الجنايات الدولية من الجیش السوداني تسلیم البشير.
وكان وزیر الدفاع السوداني قد أعلن في بیان الیوم الخمیس، اقتلاع نظام البشیر، والتحفظ علیھ في مكان آمن.
وأمام عمر البشير خمس اتهامات ارتكبها ضد الانسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب فيما
ویواجھ عمر البشیر 5 تھم بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وتھمتین بارتكاب جرائم حرب فيما یتعلق بالعملیات العسكریة التي نفذتھا القوات المسلحة السودانیة في منطقة دارفور بين عامي 2003م و 2008م.
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