أخبار السودان.. رفض شعبي لتشكيل مجلس عسكري لحكم البلاد

احتشد الآلاف من السودانيين، في ميدان الاعتصام في العاصمة الخرطوم رفضا لتشكيل مجلس عسكري لحكم البلاد.

وبحسب متابعة "الخليج 365"، دعا قيادي في حزب المؤتمر الوطني الجيش السوداني إلى إطلاق سراح البشير فورا.

وقال في تصريحات بثتها" سكاي نيوز عربية "إذا اعتقل الجيش قيادات حزب المؤتمر سنخرج إلى الشوارع ضد هذه الإجراءات".

كما قال قيادي في حزب المؤتمر الوطني نعمان عبد الحليم إن بيان الجيش السوداني انقلابا عسكريا على رئيس منتخب.

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وتابع" لا بد أن يعود الجيش إلى ثكناته".

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية أنصارها للاستمرار في الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.

وعبرت قوى التغيير رفضها ما ورد في بيان وزير الدفاع واعتبره انقلابا عسكريا.