أول تصريح رسمي مصري عن موقفها من عزل عمر البشير

قالت مصر، اليوم الخميس، إنها تدعم خيارات الشعب السوداني وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية حول التطورات في السودان عقب عزل الجيش للرئيس عمر البشير استجابة لاحتجاجات شعبية استمرت نحو 4 شهور.

وأضافت الخارجية المصرية أنها "تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث".

وأكدت دعمها الكامل لـ"خيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله في تلك المرحلة الهامة، استناداً إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني".

وأعربت عن ثقتها الكاملة في "قدرة الشعب السوداني وجيشه الوطني الوفي على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية".

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ودعت مصر المجتمع الدولي إلى "دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة".

كما طالبت بـ"مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه".

وكان وزير الدفاع السوداني قد أعلن، في بيان اليوم، اقتلاع النظام والتحفّظ على رأسه (البشير) في مكان آمن.

كما أعلن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺴﻜﺮﻱ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻮلى ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻔﺘﺮﺓ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ عامان، وﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍلاﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2005، وفرض ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﻤﺪﺓ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﺴﺎء (20:00ت.غ) ﺇلى ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ (2.00 ت.غ).

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد للحكومة، اندلعت في بدايتها، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل البشير الذي حكم البلاد منذ 30 عاما.