شكرا لقرائتكم الصادق المهدي يؤكد: البشير تحت الإقامة الجبرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي لقناة الحدث، أن الرئيس السوداني ومعه قيادات أخرى يقبعون الآن تحت الإقامة الجبرية.

وعن تأخر صدور بيان الجيش الذي كان متوقعا اليوم الخميس، لم يعط المهدي أية معلومات جديدة، إلا أنه أكد أن هناك مشاورات مستمرة هي ما أخرت صدور البيان.

وأشار المهدي إلى أن الاعتصامات مستمرة ومتواصلة إلى حين تحقيق مطالب الشعب.

يأتي هذا في وقت أكدت مصادر "للعربية" تنحي الرئيس السوداني عمر البشير. وأضافت نفس المصادر أن قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان.

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كما وردت أنباء عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون، وطلبهم ضم جميع الموجات. وأفادت مصادر للعربية بحصول اجتماع لقيادة أركان الجيش بدون حضور الرئيس عمر البشير.

فيما ناشد تجمع المهنيين السودانيين الخميس كافة الشعب السوداني، خاصة المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للأركان بضبط النفس والتحلي بالحكمة والعقل وعدم التفلت أو الاعتداء على أي ممتلكات حكومية أو شخصية.

كما شدد في بيان على أن "الجميع سيخضع للمحاكمة وفقاً القانون"، في إشارة إلى بعض رجالات الحزب الحاكم.

وأكد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات.