شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير مجلة أكتوبر للمواطنين: التعديلات الدستورية تهدف لتحقيق استقرار سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى محمد أمين، رئيس تحرير مجلة اكتوبر، إن قنوات الجماعة الإرهابية تصدر مشهدا مغلوطا بشأن التعديلات الدستورية حيث تختزلها فى مادة واحدة فقط ولكن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وخطأ كبير، فالتعديلات تهدف لتحقيق استقرار سياسى.

وشدد أمين خلال كلمته اليوم بالندوة التثقيفية التى عقدتها نقابة الإعلاميين على حث المواطنين على المشاركة فى التعديلات الدستورية، وضرورة المشاركة فى الاستفتاء أيا كان الرأى ولكن تبقى المشاركة بفاعلية هى الهدف الأسمى حتى تكون هناك إيجابية من قبل المواطنين.

وأكد رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أن الإعلام خط من خطوط الأمن القومى، وذلك لأنه يخلق حالة الوعى للحفاظ على ممتلكات الدولة، ولهذا لابد من توصيل رسالة للمواطنين مفادها أهمية المشاركة للتصدى للمعركة التى تحاك بمؤسسات الدولة والتصدى لحروب الجيل الرابع.

وأكد أن الدولة حققت فى 5 سنوات ما لم يتحقق خلال 50 عاما مضيفا أن التعديل الدستورى هدفه الأساسى أن تكون هناك شفافية كبيرة وتحقيق مزيد من الاستقرار السياسى على أرض الواقع، موجها رسالة للمواطنين: صوتك أمانة لا تتنازل عنها.

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الندوة التثقيفية التى عقدتها نقابة الإعلاميين على حث المواطنين على المشاركة فى التعديلات الدستورية (1)



الندوة التثقيفية التى عقدتها نقابة الإعلاميين على حث المواطنين على المشاركة فى التعديلات الدستورية (2)



الندوة التثقيفية التى عقدتها نقابة الإعلاميين على حث المواطنين على المشاركة فى التعديلات الدستورية (3)