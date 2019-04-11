صور.. "حماة الوطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز أبو حماد بالشرقية، دعما للدولة المصرية وتأييدا للتعديلات الدستورية، بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا، ونواب الحزب ووزراء سابقيين، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعلن الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية لضرورة وحتمية إجرائها للحفاظ على الأمن القومى، واستكمالا للمشروعات القومية تحقيقا للتنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة.

وأضاف رئيس الحزب أن التعديلات الدستورية المقترحة، هى امتداد لسياسة الإصلاح التى تنتهجها مصر وليست مقتصرة على الإصلاح الاقتصادى ومحاربة الإرهاب فحسب ولكن يجب أن يتم الإصلاح الدستورى أيضا لما شهده دستور 2014 من بعض العوار والتناقضات والتى أقر بها بعض من أعضاء لجنة الخمسين أنفسهم وأى دستور قابل للتعديل لأنه صناعة بشرية.

وطالب الهريدى جميع أمانات الحزب على مستوى الجمهورية بالعمل على حشد المواطنين من أبناء الوطن للإدلاء بأصواتهم وإبداء رأيهم فى التعديلات الدستورية التى تهدف إلى استمرار مسيرة التنمية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

قال اللواء علاء عليوة عضو الهيئة العليا للحزب أننا نمر بمرحلة حرجة تحيط بنا الأخطار من كل الجوانب وهذا يتطلب منا أن نشارك بكل ما أوتينا من قوة والنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حق دستوري لكل مواطن وتلبية لنداء الوطن بالتعبير عن الرأي في الاستفتاء لمواصلة بناء الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية ومن أجل دحر الإرهاب واستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد التعديلات الدستورية (4)



حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد التعديلات الدستورية (1)



حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد التعديلات الدستورية (2)