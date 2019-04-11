شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل: أفلام الجريدة السينمائية المصورة تبلغ 50 ألف دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ،إن هناك اتفاق مع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على وقت معين لإنهاء ترميم وإحياء التراث السينمائى والوثائقى لدى الهيئة من الجريدة السينمائية المصورة .

وأضاف أسامة هيكل فى تصريحات له ،أن أفلام الجريدة السينمائية المصورة تبلغ 50 الف دقيقة ،متابعا :" هدفنا من ترميم الجريدة السينمائية هو الحفاظ على الثروة التاريخية ،مكسبنا هو الحفاظ على تلك الثروة ".

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فيما وجه، ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،الشكر للقائمين على مركز ترميم وإحياء التراث السينمائى ،مشيرا الى أن هذا المركز مشروع للحفاظ على تراث مصر و جزء مهم من ذاكرة الأمة .

وتابع ضياء رشوان تصريحاته قائلا:" أتمنى أن يكون مركز ترميم وإحياء التراث السينمائى بداية لمشروع أكبر للحفاظ على تراث مصر السينمائى ، كل طرق ووسائل استخدام الجريدة السينمائية المصورة بعد الترميم ستكون متاحه والهيئة العامة للاستعلامات ستقدم كل مالديها".

وكان الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات و أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ،تفقدان اليوم الخميس ، مركز ترميم وإحياء التراث السينمائى بالمدينة و اطلع ضياء رشوان على عملية ترميم تراث جريدة مصر السينمائية و تحويله للتقنية السينمائية "فور كي".