- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشباب المصرى يراقب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بـ 3000 راصد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصريحها أمس، لمجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح، لرصد ومتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة
وبحسب بيان لمجلس الشباب المصري، قيدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مجلس الشباب المصري بسجل منظمات المجتمع المدني المنوط بها متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة وفق القرار رقم 22 حيث اقرت الهيئة للمجلس بعدد 3000 متابع ميداني على مستوى الجمهورية وذلك للسنة الثانية على التوالي بعد متابعة المجلس للانتخابات الرئاسية لعام 2018 بعدد كبير من المتابعين الميدانيين بالإضافة إلى إنشاءه ل 20 غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظات مصر وكذلك يستعد المجلس لإنشاء غرف العمليات الخاصة بالمتابعة الدستورية والتي ستتواجد علي مستوى 27 محافظة مصرية .
ويعمل مجلس الشباب المصري على تدريب الكوادر الشبابية ضمن البرنامج الوطني للرصد والمتابعة وذلك لثقل خبراتهم في مجال متابعة ومراقبة الانتخابات لإكتساب الخبرات اللازمة التي تؤهلهم ليكونوا متابعين ميدانين على قدر كبير من الوعي بالمبادئ الخاصة بالمتابعة أثناء عملية الاستفتاء على الدستور والضوابط والمعايير الدولية والمواد التي اقترح تعديلها في الدستور الحالي والتعديل المقترح والهدف من ذلك التعديل وذلك ليكون متابعي المجلس ذو قدر كافي من الوعي لتوعية المشاركين في الاستفتاءات الدستورية القادمة.
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني للرصد والمتابعة يأتي ضمن اجندة عمل المجلس بأهمية التوعية القانونية والدستورية للشباب المصرى وضرورة تعزيز مشاركتهم في صنع القرار .
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشباب المصرى يراقب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بـ 3000 راصد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.