شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نساء مصر تعلن تأييدها المطلق للتعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجمعية العمومية لنساء مصر برئاسة الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية والمرأة بحزب الوفد، تأييدها ودعمها المطلق للتعديلات الدستورية، مؤكدة أن تلك التعديلات تستهدف تحقيق مزيدا من الاستقرار والرخاء للبلاد.

وقالت الدكتورة منال العبسي في بيان لها، أن الجمعية أطلقت حملة "مع مصر" لدعم التعديلات الدستورية، وقامت بشرح المواد التى سيتم الاستفتاء عليها للمواطنين ليكونوا على علم بالمواد التى سيصوتون عليها، مشيرة إلى أن تدشين الحملة ودعم تلك التعديلات ينبع من انحيازنا للوطن والوقوف خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح بالحفاظ على الدولة المصرية قوية ومتماسكة .

وأشارت «العبسي» إلى أن مرجعيتها للتصويت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية هي الضمير الوطنى وتغليب مصلحة البلاد العليا فوق كل اعتبار، لافتة إلى أن الجمعية تواصل تنظيم المؤتمرات والندوات الجماهيرية من خلال فروعها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، لشرح تلك التعديلات وحث المواطنين على ضرورة النزول والمشاركة في الاستفتاء على الدستور .