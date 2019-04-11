شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين بندوة التعديلات الدستورية: رسالتنا تنويرية للشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة، القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إن الدولة ترعى الإعلام والإعلاميين وعلى رأسها القيادة السياسية التى تولى اهتمام كبير بالاعلام، مؤكدا: رسالتنا مفادها الثقافة والتنوير للشعب المصرى.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى عقدتها اليوم نقابة الإعلاميين تحت عنوان " مشاركتك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى "، للتعريف بأهمية مشاركة المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفى نفس الإطار قال إسماعيل الششتاوى، وكيل أول نقابة الإعلاميين، إن دستور 2014 مع كل الاحترام لم شارك فى وضعه الا انه كان دستور موائمات ولكى يتواكب مع العصر تمت هذه التعديلات ولكن يبقى الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة فى الموافقة على هذه التعديلات من عدمه.

وأشار الششتاوى، خلال كلمته اليوم بالندوة أن مهمة الهيئة الوطنية للإعلام، دعوة المواطنين للمشاركة بصرف النظر على رأيه وتقديم خدمات للمواطنين حول اللجان وكيفية الإدلاء بأصواتهم والمتابعة الحقيقة للاستفتاء من كل لجان الجمهورية لتوصيل الصورة الحقيقة ، مؤكدا الإعلام أصبح مؤثر حقيقى فى تكوين الرأى العام والحقائق لابد أن توضح وهناك ما يشيع كذبا بأن التعديلات مختزلة فى مادة واحدة وهذا الأمر غير حقيقى على الإطلاق.

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