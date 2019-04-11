شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضياء رشوان وأسامة هيكل يتابعان عملية ترميم تراث جريدة مصر السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وأسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، اليوم الخميس، مركز ترميم وإحياء التراث السينمائى بالمدينة.

واطلع ضياء رشوان على عملية ترميم تراث جريدة مصر السينمائية و تحويله للتقنية السينمائية 4k .

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات،أكدت أن أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وقعا عقدًا، تقوم من خلاله المدينة بترميم وإحياء التراث السينمائى والوثائقى لدى الهيئة من الجريدة السينمائية المصورة والأفلام التسجيلية القديمة.

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وأضافت الهيئة فى بيان لها، أن ذلك يعـد كنزًا معلوماتيًا ووثائقـيًا غاية فى الأهمـية يـوثق للكثـير من الأحـــداث التاريخية والمناسبات الكبرى التى شهدتها البلاد منذ عشرينيات القرن الماضى وحتى وقتنا الحاضر، حضر توقيع العقد عددًا من قيادات الهيئة والمدينة.

وأشارت الهيئة، إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامى تقوم بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وبشرية ومن خـلال مـركز ترميم وإحياء التراث السينمائى التى تـم إنشاؤه حديـثًا بالمدينة بتطوير وترمـيم أكــثر من 2500فيلم تسجيلى مـــن تراث الهيئة المصـور وتحـويلها إلى الـنظـام الديجيتال " 4K"وهـو أعلى مستـوى رقمـى مـوجـود فـى العـالـم حـاليـًا ممـا يتيـح الفرصـة للعـديـد مـن المـشـاهـدين ورواد المــواقـع الإلكترونية للإطـلاع علـى هـــذا التــراث مـن خـلال شــبـكـة الإنــترنت وتطبيقات التواصل الحديثة.