سمر صالح
أعلن الفريق أول عوض محمد بن عوف وزير الدفاع السوداني البيان الأول للجيش والذي يتضمن اقتلاع نظام عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يدير شئون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين بقيادة بن عوف.
وعين الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير وزير دفاعه عوض بن عوف نائباً أول له، مع احتفاظه بمنصبه.
وولد بن عوف في مستهل الخمسينيات بقلعة ود مالك بقرية "قري" والتحق بالكلية الحربية وتلقى تدريبه العسكري بمصر وتخرج في الدفعة 23 مدفعية وعمل معلما بكلية القادة والأركان.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلانه البيان الأول للجيش.. من هو الفريق أول عوض محمد بن عوف وزير الدفاع السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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